Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers bijna rond

De Stichting van de Arbeid stelt verder voor om de verplichte verzekering voor de volgende groepen te laten gelden: zelfstandigen met winst uit onderneming, beroepsbeoefenaren, directeur-grootaandeelhouders zonder personeel en meewerkende echtgenoten. ,,Door deze groep zo breed mogelijk te definiëren, wordt ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk zelfstandigen beschermd zijn tegen langdurig inkomensverlies.”

De Stichting deelt het uitgangspunt van de commissie Borstlap dat alle werkenden verzekerd moeten zijn tegen het risico van arbeidsongeschiktheid, maar kiest er niet voor om dat onder te brengen in een verzekering.

,,Deze gecombineerde verzekering brengt namelijk een stelselvernieuwing met zich mee waarbij voor de gehele populatie werkenden het stelsel van arbeidsongeschiktheid moet veranderen. Dit zou sowieso vele jaren vertraging betekenen. Voor werknemers is het nu goed geregeld in de WIA en de Stichting ziet geen enkele reden om het beschermingsniveau van werknemers te verlagen. Een aparte regeling voor zelfstandigen leidt daarnaast ook niet tot een hogere premie, aangezien de groep zelfstandigen inmiddels groot en divers genoeg is om een gelijk risicoprofiel te hebben op arbeidsongeschiktheid.”

Het aantal zelfstandigen zonder personeel dat is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid is de afgelopen jaren in alle sectoren afgenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eind 2016 was slechts een vijfde van de zzp’ers verzekerd.

Minister Koolmees (Sociale Zaken) wil nu een advies van de sociale partners over een betaalbare en voor iedereen toegankelijke verzekering. Het is de bedoeling dat de definitieve wetsvoorstellen voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd.