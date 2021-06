Gestolen auto staat nog op naam van zoon die hem cadeau gaf, vader kan fluiten naar 8000 euro

Binnenland

Twee mannen opgepakt voor fraude met coronaverklaringen

Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen van 22 jaar aangehouden omdat ze via sociale media vervalste coronatestcertificaten te koop aanboden. In deze Covid-19-testuitslagen stond dat iemand coronavrij was, zonder dat de persoon daadwerkelijk was getest.