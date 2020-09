’Focus Wall Street op tv-debat Biden en Trump’

Daarnaast worden de ontwikkelingen rond het coronavirus gevolgd. Het aantal mensen dat wereldwijd is overleden als gevolg van het virus is de grens van een miljoen gepasseerd. In de Verenigde Staten zijn de meeste slachtoffers (bijna 205.000) gevallen. In de VS zijn ook de meeste besmettingen vastgesteld: meer dan 7,1 miljoen.

Kort na aanvang worden cijfers gemeld door onderzoeksbureau Conference Board over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in september. Daarnaast komen er gegevens over onder meer de huizenprijzen in grote steden en de groothandelsvoorraden in de VS.

Uber Technologies staat opnieuw in de belangstelling. Het taxibedrijf zou azen op de aankoop van Free Now, de autodeeldienst van de Duitse autobouwers Daimler en BMW. Met de aankoop zou het bedrijf zijn marktaandeel in Europa en Latijns-Amerika flink vergroten. Maandag werd nog bekend dat Uber zijn taxivergunning in Londen terug krijgt.

Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) spant een eigen rechtszaak aan tegen de Amerikaanse juweliersketen Tiffany vanwege de mislukte overnamedeal ter waarde van meer dan 16 miljard dollar af. LVMH beticht Tiffany van slecht management tijdens de coronacrisis. Tiffany spande op zijn beurt eerder een zaak aan tegen LVMH om de overname alsnog door te laten gaan.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 1,5 procent hoger op 27.584,06 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,6 procent tot 3351,60 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,9 procent tot 11.117,52 punten.