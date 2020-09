Gas terug op Wall Street met vizier op Biden en Trump

Daarnaast worden de ontwikkelingen rond het coronavirus gevolgd. Het aantal mensen dat wereldwijd is overleden als gevolg van het virus is de grens van een miljoen gepasseerd. In de Verenigde Staten zijn de meeste slachtoffers (bijna 205.000) gevallen. In de VS zijn ook de meeste besmettingen vastgesteld: meer dan 7,1 miljoen.

De Dow Jones-index eindigde 0,4 procent lager op 27.471 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde ook 0,4 procent tot 3337 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,3 procent lager gezet op 11.085 punten.

Uber Technologies leverde 0,4 procent in. Het taxibedrijf zou azen op de aankoop van Free Now, de autodeeldienst van de Duitse autobouwers Daimler en BMW. Met de aankoop zou het bedrijf zijn marktaandeel in Europa en Latijns-Amerika flink vergroten. Maandag werd nog bekend dat Uber zijn taxivergunning in Londen terug krijgt.

JPMorgan Chase kreeg een boete van 920 miljoen dollar vanwege marktmanipulatie bij de handel in metalen en Amerikaanse staatsobligaties. De bank zet daardoor een verlies in de boeken en daalde 0,8 procent.

Maker van vleesvervangers Beyond Meat steeg 9,5 procent. De burgers van het bedrijf komen bij meer winkels van Walmart in de schappen te liggen. Tesla dikte 1,2 procent aan. De Canadese tak van Walmart bestelde meer Tesla Semi-vrachtwagens van de maker van elektrische voertuigen.