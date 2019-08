Lagere omzet DPA door verkoop start-ups

Olav Berten, Désirée Theyse en Eric Winter, COO, CFO en CEO Ⓒ eigen foto

Amsterdam - DPA Group heeft in de eerste helft van het jaar minder omzet behaald dan een jaar eerder in dezelfde periode. De daling was te wijten aan het afstoten van meerdere kleinschalige of onvoldoende renderende activiteiten, zo meldt de detacheerder, die ook last had van krapte op de arbeidsmarkt.