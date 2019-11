Minder mensen in bijstand

Vooral personen onder de 45 jaar vinden een baan door de op volle toeren draaiende economie en zijn niet meer afhankelijk van een uitkering. Het aantal 45-plussers met bijstand is met slechts 1000 afgenomen. Bij deze leeftijdsgroep speelt ook een rol dat de AOW-leeftijd in 2019 is verhoogd naar 66 jaar en 4 maanden. Werkloze zestigers moeten daardoor langer wachten voordat zij de bijstand kunnen verruilen voor een AOW-uitkering. De AOW-leeftijd wordt in 2020 en 2021 trouwens bevroren op 66 jaar en 4 maanden.

Achtste kwartaal op rij

Het is al voor het achtste kwartaal op rij dat er minder bijstandsontvangers zijn. Twee jaar geleden omvatte deze groep nog 465.000 personen. De afname van het aantal bijstandsgerechtigden loopt overigens wel iets terug. Terwijl 20.000 mensen de bijstand vaarwel zegden in het derde kwartaal van dit jaar, bedroeg die afname nog 22.000 in het tweede kwartaal.

Bekijk ook: Bijstandsgerechtigde moet aan de bak

Het aantal mensen dat vanuit een WW-uitkering in de bijstand terechtkomt ligt zelfs op het laagste niveau sinds 2008. Dankzij de economische groei en krapte op de arbeidsmarkt vinden steeds meer werklozen een baan.

Syriërs

Opvallend is ook dat het aantal uitkeringstrekkers met een buitenlandse achtergrond krimpt. In de eerste helft van dit jaar verlieten per saldo bijvoorbeeld 1100 Syriërs de bijstand.