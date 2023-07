Netbeheer: bedrijven zo nodig dwingen om vol stroomnet te ontzien

Uit cijfers van Netbeheer Nederland blijkt dat inmiddels 6000 bedrijven op een wachtlijst staan voor afname van stroom, meldt Nieuwsuur. Voor het terugleveren van stroom, bijvoorbeeld opgewekt door zonnepanelen, moeten 8000 bedrijven achteraan sluiten. Volgens Slootweg moet het bedrijfsleven zelf helpen om de problemen op te lossen. „We bouwen zoals we nog nooit hebben gebouwd, maar er is nog steeds een tekort. Laten we daar dan samen naar kijken”, zei hij in het actualiteitenprogramma.

Om meer ruimte te creëren op het stroomnet, stelt Slootweg het zogenoemde ’spitsmijden’ voor, ook wel congestiemanagement genoemd. Dat houdt in dat het net op drukke momenten wordt ontlast, zodat het stroomverbruik beter wordt verdeeld over de dag. Bedrijven die besluiten minder stroom te verbruiken op piekmomenten, zouden daar dan bijvoorbeeld een financiële vergoeding voor kunnen krijgen, stelt Slootweg voor.

In ieder geval is het systeem zoals het nu geregeld is nog te vrijblijvend. „Onze vraag aan bedrijven is belangrijk en urgent en niet vrijblijvend, het antwoord is dat wel”, zegt Slootweg. Hij denkt aan een systeem waarbij bedrijven bijvoorbeeld verplicht worden om een deel van hun stroomcapaciteit te veilen. Daarvoor kunnen zij dan zelf een prijs bepalen. Slootweg: „Als we het op de traditionele manier blijven doen, komen we niet vooruit.”