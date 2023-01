Tekort medicijnen moeilijk oplosbaar

Nederland kamp met aanhoudende medicijntekorten. Op dit moment zijn er 1500 middelen niet op voorraad. Hieronder zijn veel gevraagde medicijnen voor mensen met ADHD, epilepsie en jicht.

Ook in andere Europese landen is een tekort aan medicijnen. In Nederland worden voor generieke medicijnen (waarop geen patent meer rust en dus door meerdere fabrikanten gemaakt kunnen worden) zeer lage prijzen betaald door zorgverzekeraars die de medicijnen inkopen. Daarom gaan leveranciers van dit soort pillen en poeders liever naar landen waar ze meer betaald krijgen.

"Verzekeraar betaalt niet per se meer"

De prijsverhoging die minister Kuipers nu doorvoert op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp), moet dat voorkomen. Hans Waals, ceo van medicijnfabrikant Tiofarma noemt de verhoging ’sympathiek’, maar hij gelooft niet dat het effect heeft. „Er geldt al een maximum tarief, maar de prijzen die door zorgverzekeraars aan leveranciers betaald worden, liggen daar ver onder. Dat zal zo blijven.”

Sinds een jaar of vijftien werken zorgverzekeraars in Nederland met voorkeursgeneesmiddelen. De leverancier die een middel het goedkoopst aanbiedt, mag het leveren. Huisartsen en apothekers moeten daar dan mee werken.

Dit systeem is in het leven geroepen om de enorme uitgaven aan medicijnen te drukken. „Het is een heel probaat middel gebleken en heeft honderden miljoenen euro’s aan besparingen opgeleverd. Daardoor zijn fikse premiestijgingen voor verzekerden voorkomen”, zo legt een woordvoerder van zorgverzekeraar CZ uit.

Apothekers

Maar in tijden van schaarste, heeft dit preferentiebeleid ook een keerzijde. Waar apothekers vroeger per geneesmiddel meerdere merken op voorraad hadden, hebben ze nu vaak maar één merk in hun apothekerskast. Als dat middel dan niet meer voor handen is, ontstaat meteen een probleem. Waals: „Het systeem heeft goed gewerkt, maar is verziekt.”

Bij zorgverzekeraar CZ heeft dit probleem ’zeker de aandacht’. Of er aanpassingen komen aan het model, kan de woordvoerder nog niet zeggen. „We verklaren in dit stadium niets heilig. Maar iets dat succesvol is gebleken, moet je niet zomaar afschaffen.”

Minister Kuipers voert gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland over de tekorten en eventuele aanpassingen aan het preferentiebeleid, zo bevestigt een woordvoerder van de brancheorganisatie. Maar welke kant het precies opgaat, daarover valt nog niets te zeggen.

Alle partijen benadrukken dat er veel breder gekeken moet worden naar oplossingen voor het medicijntekort. Zorgeconoom Wim Groot: „Gebrek aan grondstoffen en leveringsproblemen zijn een veel grotere factor dan de prijs die we hier betalen. Alleen de oplossing daarvoor is niet zo makkelijk.”

Meer fabrieken in Europa? „Ja, alleen het probleem daarbij is dat ze in Azië veel goedkoper produceren. Dat betekent dat we een importheffing moeten invoeren voor medicijnen uit China. Maar voor je het weet heb je dan een handelsoorlog.”