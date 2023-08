Rel om optreden Gerrit Hiemstra bij overleg luchtvaartsector

Amsterdam - In de luchtvaartsector is ophef ontstaan omdat vertrekkend NOS-weerman Gerrit Hiemstra optreedt bij de startbijeenkomst van de zogeheten Duurzame Luchtvaarttafel op 28 augustus. De sector verwacht weinig van Hiemstra’s inzichten in de luchtvaart.

De luchtvaartsector vindt dat ze weinig opschieten met een optreden van weerman Gerrit Hiemstra. Ⓒ foto ANP