Fitnessketen Basic-Fit rekent op grotere aanwas van nieuwe leden

Volgens topman René Moos dankte zijn bedrijf de groei afgelopen jaar vooral aan een succesvol herstel uit de coronapandemie. „Na twee jaar van lockdowns en overheidsmaatregelen waren we in staat om het gemiddelde aantal lidmaatschappen in onze clubs terug te brengen naar het niveau van voor corona.” Tegelijk lukte het volgens hem om het bedrag dat Basic-Fit maandelijks aan elk lid verdient met gemiddeld 11 procent op te voeren.

Ook werd het netwerk van sportscholen met 185 vestigingen uitgebreid. Inmiddels is de keten goed voor ongeveer 1250 locaties in zes landen en daarmee is de onderneming naar eigen zeggen de grootste sportschooluitbater van Europa. Het aantal mensen met een abonnement overschrijdt tegenwoordig de 3,5 miljoen.

Samenleving

Moos ziet een „groeiende behoefte in de samenleving om fit te zijn en een actieve, sociale en gezonde levensstijl te leiden.” De omzet verdubbelde vorig jaar ruimschoots tot bijna 795 miljoen euro euro. De bedrijfswinst dikte flink aan en het nettoverlies werd teruggebracht tot een kleine 4 miljoen euro, van 150 miljoen euro verlies in 2021. Door de coronacrisis moesten sportscholen een groot deel van dat jaar nog dicht blijven.

Volgens de onderneming zet de ledenaanwas dit jaar tot nu toe goed door, met al 225.000 nieuwe abonnees. Vandaar dat Basic-Fit optimistisch is over de vooruitzichten voor heel 2023. In de eerste tien weken van het jaar heeft de keten ook al weer 64 nieuwe vestigingen geopend. Daarmee ligt Basic-Fit op schema om er in heel dit jaar minstens tweehonderd extra bij te krijgen.