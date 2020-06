Chinese online retailreus straalt bij debuut in Hongkong

De koers van JD.com schoot op zijn eerste handelsdag bijna 6% omhoog naar HK239. In Amerika is de online retailgigant al eerder naar techbeurs Nasdaq gegaan.

Het lijkt er op dat de beurs in Hongkong meer Chinese bedrijven die al New York staan genoteerd, kan verwelkomen. De Amerikaanse overheid heeft momenteel de pijlen gericht op deze ondernemingen.

JD.com benadrukte echter dat de belangstelling bij Amerikaanse beleggers nog steeds groot is. Eerder had de grote rivaaal Alibaba ook al een tweede notering gekregen in Hongkong.