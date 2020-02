Oud-topman Pimco de cel in om fraude

De veroordeling maakt deel uit van een groot schandaal rond de toelating van kinderen van rijke Amerikanen tot elite-universiteiten. Sportcoaches en andere universiteitsmedewerkers werden daarbij omgekocht om studenten aan te nemen als atleten, ongeacht hun sportprestaties. Hodge probeerde via die weg vier van zijn kinderen als zogenaamd talentvolle voetballers en tennissers op de topuniversiteiten Georgetown en University of Southern California te krijgen.

Bevoorrechte positie

Openbaar aanklagers hadden twee jaar cel geëist en noemden Hodge „de meest schuldige” in het schandaal. Daarbij wezen ze op de bevoorrechte positie van Hodge, die als baas van Pimco leiding gaf aan wereldwijde beleggingen met pensioen- en spaargeld. Desondanks koos hij ervoor om via zwendel zijn kinderen te helpen.

De celstraf voor Hodge is tot dusver de zwaarste in het schandaal. In totaal zijn tientallen Amerikanen aangeklaagd wegens de fraude. In september vorig jaar werd actrice Felicity Huffman al veroordeeld tot 14 dagen cel in verband met de universiteitsfraude.