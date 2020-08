Ⓒ De Telegraaf

In de kantine van ons transportbedrijf hoorde ik een medewerker vertellen dat zijn vakantiebestemming in Spanje tijdens zijn verblijf van geel naar oranje was veranderd. Hij heeft zijn vakantie niet afgebroken, is dit weekend teruggekomen en nu weer aan het werk. Ik doe mijn stinkende best om mijn bedrijf draaiend en coronavrij te houden. Hoe ga ik hiermee om?