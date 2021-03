Nasdaq trapt voortvarend af; goede start Tesla

De Dow Jones-index koert kort na de start 0,2% lager op 32553 punten. De brede S&P 500 dikt 0,1% aan op 3916 punten. Techbeurs Nasdaq krijgt er 0,6% bij op 13291 punten.

Bekijk ook: ING blijft achter in licht hogere AEX

Beleggers kijken vooral uit naar een toespraak vandaag van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. Daarnaast verschijnt het Amerikaanse cijfer voor huizenmarkt. De markt verwacht een lichte afname van de verkopen in februari.

Rente daalt

Tegelijkertijd daalt de cruciale rentevergoeding van de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie tot 1,682%, tegen 1,729% vrijdag, na de grootste stijging in drie weken tijd. Dat geeft technologieaandelen weer steun: de huidige contante waarde van de toekomstige winsten loopt dankzij die dalende rente op.

De verwachting is evenwel dat met de versterkte groei die de VS doormaakt dankzij de snellere vaccinatie dan in Europa, de rentes gaan oplopen.

Brokers wijzen ook op spanning in de markt over de handelsrelaties tussen de VS en China. Na harde confrontaties afgelopen week, worden gesprekken voortgezet bijvoorbeeld over wederzijdse importheffingen. China noemt de bijeenkomst in Anchorage nog steeds „zinvol.”

Black vertrekt

Leon Black, de topman van vermogensbeheerder Apollo, meldde op te stappen. Zijn positie werd afgelopen maanden steeds meer bekritiseerd vanwege zijn financiële banden en privéreleatie met de veroordeelde zedendelinquent en investeerder Jeffrey Epstein.

Bekijk ook: Beleggers schransen van beursnotering Deliveroo

AstraZeneca koerst 1,4% hoger. Zijn vaccin heeft een effectiviteit van 79% bereikt, claimt het Brits-Zweedse bedrijf.

PepsiCo wint 1,6%. Zakenbank Barclays voorziet meer groei een geeft de drank- en snackgiganten een adviesverhoging. Het vindt PepsiCo ondergewaardeerd.

Tesla wint

Grote autobouwers staan onder druk. Ze meldden ook in de VS last te hebben van een tekort aan microchips. General Motors raakt 1,7% kwijt.

Tesla wint 4,4%. Het concern van Elon Musk kreeg van het ARK-beleggingsfonds en sterbelegger Cathie Wood een koersdoelverhoging tot $3000. Wood volgt Tesla al jaren en stapte bij een prijs van $250 per aandeel in ooit. De waardering van Tesla zou bij het koersdoel een waarde van $3,6 biljoen krijgen.

Zoom stijgt 2%. Goldman Sachs geeft een koop-advies aan de uitbater van videostreamdiensten.

Bij de aandelen springt Railroad Kansas City Southern in het oog. Zijn aandeel steeg 17% nadat het instemde met de overname door Canadian Pacific Railway tegen $25 miljard.

Blackstone doet een bod van $6,2 miljard op Crown Resorts, uitbater van casino’s. De koers van het aandeel kwam boven de prijs van het bod dat is gedaan.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.