'Kwartaal OCI moeilijker dan gedacht'

OCI had in de afgelopen periode te maken met onderhoudswerkzaamheden in fabrieken, waaronder een ongeplande stillegging, en zwakte bij de prijzen en vraag. Deze effecten hadden volgens Bank DeGroof Petercam een groter effect op de winstgevendheid dan gedacht.

De zakenbank gaat nu de prognoses voor het bedrijfsresultaat (ebitda) in heel 2019 bekijken. Er wordt niet uitgesloten dat de onderneming dit jaar zelfs verlieslijdend kan zijn, aldus de analisten. De ramingen voor 2020 en later kunnen eveneens neerwaarts bijgesteld gaan worden.

Het advies voor OCI staat op buy, met een koersdoel van 26 euro. OCI noteerde omstreeks 12.00 uur een plus van 1,3 procent op 17,84 euro.