Nikkel schaars én gewild voor miljoenen batterijauto’s

Steeds meer elektrische auto's, meer behoefte aan metaal nikkel voor de batterijen.

Amsterdam - De beleggersinteresse in delvers van het metaal nikkel, nodig voor heroplaadbare batterijen in elektrische auto’s, groeit opvallend. Terwijl de vraag naar alle auto’s door de coronacrisis is ingestort, steken beleggers wel geld in exploratiebedrijven die nikkel delven.