Airbus schrapt 15.000 banen

Dat heeft het concern dinsdagavond gemeld. Het concern verwijst naar de gevolgen van de coronacrisis. Over de concrete invulling van de reorganisatie voert het overleg met vakbonden en ondernemersvertegenwoordigers.

De commerciële activiteiten van Airbus zijn in korte tijd door een ’ongekende crisis’ met 40% teruggelopen, zo onderbouwt het concern de ontslagronde.

Volgens de mededeling van het concern gaat het om verlies van 5000 banen in Frankrijk, 5100 in Duitsland, 900 in Spanje, 1700 in het Verenigd Koninkrijk en 1300 nog eens wereldwijd verspreide functies.