Budgetvlieger Ryanair bekijkt verlaging prijzen om consument over te halen

„We willen de vliegtuigen vullen en we zullen de prijs bepalen die daarvoor nodig is”, heeft financieel directeur Neil Sorahan gezegd in een toelichting op de kwartaalresultaten. Hij noemde daarom zogeheten „tariefstimulering” als een mogelijkheid. „Het is in dit stadium te vroeg om te zeggen waar de prijzen naartoe gaan”, voegde hij er ook aan toe.

Vertraging in de levering van nieuwe Boeing-toestellen zorgt er sowieso al voor dat Ryanair minder hard kan groeien dan gepland. Volgens Ryanair lukt het in het lopende vliegseizoen tot eind maart 2024 waarschijnlijk nog om 183,5 miljoen passagiers te vervoeren, wat neerkomt op 9 procent groei. Eerder mikte Ryanair evenwel op 185 miljoen reizigers.

Bezorgd

De in reizigersaantallen grootste luchtvaartmaatschappij van Europa wacht al langer op meerdere nieuwe Boeings van het type 737. Sorahan zei dat hij niet meer zo bezorgd is over de vertragingen als een paar maanden geleden. Boeing zou inmiddels wel verbeteringen laten zien.

Dat er recent toch weer extra vertraging is bijgekomen, heeft volgens Sorahan te maken met zaken die niet direct te wijten zijn aan Boeing zelf. Verschillende toestellen die aanvankelijk in april volgend jaar geleverd zouden worden, arriveren nu mogelijk pas in juni 2024. Daardoor heeft Ryanair ook een deel van volgend jaar nog minder capaciteit dan het eigenlijk wilde.