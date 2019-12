Pershing Securities groter in Accsys

Pershing Securities heeft nu ruim 7 procent van de aandelen Accsys in handen en daarmee overschreed het de grens van 5 procent. Eerder was het belang van de Britse broker nog een kleine 4,2 procent.

Ook vermogensbeheerder Janus Henderson Group vergrootte zijn belang. Dat was eerder onder de 5 procent en nu ruim 5,9 procent. Verder meldt Accsys dat De Engh via Beleggingsfonds Hoog Blarick een belang van 6 procent heeft genomen in Accsys. Die investeerder had nog geen eerder belang in de houtveredelaar.