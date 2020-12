Aandeelhouder Hunter Douglas gooit overnamebod uit het raam

Add Value Fund heeft 200.000 aandelen Hunter Douglas en laat via een brief weten kennis te hebben genomen van het overnamebod (inclusief het dividend over boekjaar 2020) op de resterende aandelen. De familie Sonnenberg heeft via Bergson Holding momenteel al 82% in handen.

Herstructurering

Volgens Hilco Wiersma van Add Value Fund ligt het huidige bod ver onder de werkelijke waarde van Hunter Douglas. Hij wijst er onder meer op dat dit jaar met de herstructeringlast van €133 miljoen de weg voor de raambekleder is geplaveid om sterk te kunnen presteren in de komende jaren. Ook dit jaar heeft Hunter Douglas volgens hem ondanks de coronacrisis met zijn operationele activiteiten in de eerste negen maanden het bedrijfsresultaat met ruim €10 mijoen laten stijgen en een record aan brutomarge gerealiseerd. „Al met al is het een zuinig bod.”

Gelet op de positieve over de perspectieven voor Hunter Douglas en substanstiële discount in vergelijking met de gemiddelde waarderingen van branchegenoten bedraagt volgens Add Value de fair value €118,50 per aandeel. Het investeringsfonds benadrukt alleen tegen deze prijs zijn aandelen te willen verkopen.