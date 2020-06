Duitse autoreus BMW zet mes in duizenden banen

Eerder deze week werd al duidelijk dat BMW het mes zet in externe productielocaties zoals VDL Nedcar in het Limburgse Born, waar de BMW X1 en enkele modellen van de Mini worden gebouwd. BMW heroverweegt de productieplanning en wil in eerste instantie de productiecapaciteit in de eigen fabrieken volop benutten

BMW heeft met de ondernemingsraad een pakket maatregelen afgesproken, waaronder het naar voren halen van vroegpensioen door een financiële bijdrage uit ontslagvergoedingen, het verkleinen van het aantal uren in contracten en het opnemen van extra vakantiedagen in ruil voor loon. Ook worden bepaalde vacatures niet meer ingevuld. BMW zal blijven investeren in opleidingen en garandeert dat er dit jaar en volgend jaar 1200 stagiairs zullen werken.

Bij BWM werken momenteel ongeveer 126.000 mensen. Meestal verlaten per jaar ongeveer 5000 mensen het bedrijf. Daarvan gaat de helft met pensioen. BMW lijdt net zoals de rest van de autosector onder stevig ingezakte verkopen vanwege de coronacrisis en waarschuwde eerder al dat er rekening moet worden gehouden met een zwaar tweede kwartaal. Die verslagperiode loopt tot eind deze maand. In januari ging de autobouwer in München nog uit van recordverkopen over 2020.

VDL Nedcar

De aanvankelijk goede vooruitzichten noopten BMW ertoe vorig jaar november een nieuw contract te tekenen met VDL Nedcar, dat de productie van het kleine SUV-model BMW X1 tot 2030 garandeerde. Eerder deze week liet BMW echter weten van dat contract af te willen en vanaf 2023 geen BMW-modellen in Limburg meer te laten bouwen. Over de toekomst van de Mini zijn BMW en VDL Nedcar nog in gesprek.

Pieter Nota, de Nederlandse topman bij BMW, liet in oktober in een interview met De Telegraaf al weten dat externe productielocaties belangrijk zijn voor de strategie van BMW. De autobouwer kan daardoor makkelijk meebewegen met de markt.