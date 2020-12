Column: poldermodel werkt traag bij bestrijding corona

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Ons nationale zelfbeeld is nogal door elkaar geschud door de coronacrisis. We gingen de pandemie in met een plezierig zelfvertrouwen, een beetje zoals het Nederlands elftal altijd een toernooi begint: we moeten nog zien of iemand van ons kan winnen.