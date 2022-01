Training voor introverte werknemer: leer om complimenten te accepteren

Binnenland

Politie begonnen met oppakken activisten in bos bij Nedcar

De politie is vrijdag rond het middaguur begonnen met het aanhouden van mensen die een gebied rond het Sterrebos naast autofabriek Nedcar uit of in willen. Volgens een woordvoerster van de politie zijn er tot nog toe drie mensen aangehouden. De omgeving is volgens haar tot verboden gebied verklaard....