’ArcelorMittal overweegt overname US Steel’

De overname door het concern dat zelf een fusiebedrijf is, blijkt nog niet zeker. US Steel is eerder ingesprek met Esmark en Cleveland-Cliffs. Die biedingen liepen op tot respectievelijk $7,8 miljard en $7,3 miljard, maar werden niet doorgezet.

De in Amsterdam genoteerde producent uit India, in volumes staal de op een na grootste wereldwijd, heeft onlangs steun toegezegd gekregen van de Franse staat, Parijs is bereid €850 miljoen paraat te houden voor de verduurzaming van de fabrieken in Frankrijk.

ArcelorMittal en US Steel, een fusiebedrijf van Carnegie Steel met Federal Steel dat ook productielijnen in Slowakije bezit, gaven woensdag geen commentaar. US steel wint 4,2% op de Amerikaanse beurs, bij een koers van $31,50. De vorige biedingen kwamen op $35 per aandeel uit.

US Steel versnelde een studie naar strategische opties, nadat volgens topman David Burritt meerdere ongevraagde voorstellen waren binnengekomen. Daaronder ook voorstellen tot opsplitsing van het concern.

Waterstof

Zoals Tata Steel in IJmuiden kondigde ArcelorMittal de bouw van een DRI-installatie aan, waarmee het ovens uiteindelijk - na een fase op gas - op waterstof kan stoken. Daarnaast bouwt het twee elektrische hoogovens, waarmee schrootstaal te smelten is.

Het gaat van gerecycled metaal ook de olympische fakkel voor de Olympische Spelen volgend jaar in Frankrijk maken, bevestigde ceo Aditya Mittal dinsdag.

ArcelorMittal claimt voor 4,4 miljoen ton aan schadelijke CO2 te kunnen afbouwen.