Beursblog: AEX sluit weer boven 700 punten

Azië liet de beurs in Hongkong woensdag krachtig herstel zien na de verkoopgolven in voorgaande dagen. Vooral Chinese techbedrijven gingen daarbij hard omhoog. Net als op Wall Street de voorgaande avond gaf de hoop op een doorbraak in de strijd tussen Oekraïne en Rusland daarbij flinke steun. De toezegging voor meer fiscale steun vanuit de Chinese overheid droeg ook bij aan de grote kooplust. Wall Street is in afwachting van een besluit van de Fed, die naar verwachting de rente zal verhogen. De Dow Jones-index schoot een paar uur na opening even naar 2,4% winst, maar matigde die later tot een verhoging van net onder de 1 procent.

Als de beursblog niet zichtbaar is, klik dan op deze link.