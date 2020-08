Apple duwt Dow in rood

De beeldbepalende Dow Jones index noteerde na een uur handelen 0,5% verlies bij 28.178 punten.

Die van de breed gebruikte S&P500 stond 0,1% lager, e Nasdaq daalde 0,2%.

Federal Reserve op weegschaal

Beleggers keken uit naar signalen voor het inflatiebeleid van de Federal Reserve, die bijeen komt in Jackson Hole. De aandacht gaat ook naar de politiek uit. De Republikeinen hebben in North Carolina Donald Trump officieel als hun presidentskandidaat genomineerd.

Het Amerikaans Openbaar Ministerie doet ondertussen onderzoek naar de waarderingen die Trump heeft opgegeven voor zijn bezittingen. De verdenking is dat die zijn opgeschroefd om in aanmerking te kunnen komen voor leningen, meldt Reuters.

De Verenigde Staten en China bekrachtigden dinsdag per telefoon de eerder gemaakte afspraken voor de eerste fase van een handelsakkoord.

Salesforce vervangt Exxon

iPhonemaker Apple (-2% tot $495) hoeft het populaire spel Fortnite van gameproducent Epic niet terug te plaatsen in zijn App Store, zo bevestigde een rechter. Maar het aandeel verloor steeds meer terrein.

Apple, dat vorige week door de grens van $2000 milard waarde is gegaan, is vandaag met de aangekondigde stock-split begonnen: een aandeel worden er vier. Waarmee Apple beter verhandelbaar zou worden voor particuliere beleggers. Dit zorgt tevens voor een minder zware weging van technologie in de index.

Kledingketen Gap won na opening 7%. Voedselproducent JM Smucker (+6,7%) troefde inschattingen van zijn driemaandscijfers af; het heeft $2,37 winst per aandeel gegenereerd, tegen een consensus van $1,67. Deze producent verhoogde zijn verwachtingen voor het najaar.

In de Dow Jones, in mei 1896 opgericht en dertig aandelen tellend, ging de aandacht ook uit naar het olieconcern ExxonMobil dat 1,4% verloor. Dat trouwe Dow-aandeel moet per 31 augustus met farmaceut Pfizer (-1,2%) plaats maken voor respectievelijk cloud-servicereus Salesforce (+3,3%) van Marc Benioff, met $17 miljard omzet, en de biofarmaciegigant Amgen (+4%), dat vorig jaar $23,4 miljard omzet rapporteerde.

Automatiseerder Honeywell (+4%) leverancier van elektronicasystemen aan Boeing en Airbus, vervangt per maandag in de Dow Raytheon Technologies (-2,1%) specialist in ruimtevaart- en defensieapparatuur.

Het aandeel Oracle (+1,3%) stond in de belangstelling. Volgens de Wall Street Journal komt het voor investeerders General Atlantic en Sequoia als beste kandidaat naar voren voor de overname van het Amerikaanse belang van ByteDance, het moederbedrijf van de populaire app TikTok, dat in Nederland vier miljoen gebruikers claimt te hebben.

Amazon (-0,6%) meldde voorbeurs de uitbreiding met zijn luxeplatform Womens’ Wear Daily, een directe aanval op het hogere segment in mode. Het platform maakt gebruik van de bezorg- en betaaldienst van Amazon.

Elektronicaketen Best Buy (-6%) gaf vooraf tumult. Het meldde $1,71 winst per aandeel over het tweede kwartaal, dat was $1,08 volgens marktvorsers die het aandeel volgen. Best Buy waarschuwde echter dat de huidige toename van 5,8% kwartaalomzetgroei niet kon blijven aanhouden dit najaar.

Tesla-topman Elon Musk meldde dat de capaciteit van zijn autobatterijen de komende vier jaar met 50% zal toenemen, waarmee het bereik voor automobilisten wordt vergroot. Op 22 september belooft Tesla (-0,2%), dat vier kwartalen op rij grote omzetgroei vertoonde maar niet in de Dow Jones komt, tijdens de jaarlijkse Battery Day meer details te leveren.

Voedselproducent Hormel (+0,1%) berichtte over een beter dan verwacht tweedekwartaalcijfer, de vooruitzichten voor dit jaar bleven evenwel gemengd voor zijn service aan huis.

Cybersecuritybespecialist Palo Alto Networks (-2%) al jaren actief in Nederland, leverde 8 dollarcent meer kwartaalwinst dan waarop analisten hadden gerekend. Omdat steeds meer werknemers thuis werken en beveiligd moeten blijven, kan de omzet dit najaar alleen maar toenemen, aldus het in 2005 door de Israëliër Nir Zuk opgerichte bedrijf uit Santa Clara.

Medische apparatenmaker Medtronic uit Minnesota presenteerde eveneens beter dan ingeschatte kwartaalcijfers, die kwamen met $0,62 per aandeel 18 dollarcent boven consensus van analisten uit kwam. Het bedrijf dat ooit pacemakers op de markt bracht, ziet een toename van medische procedures, die door de coronapandemie waren stilgelegd. Daarmee zou zijn winst dit najaar kunnen toenemen.

Delta Airlines (0,7%) houdt per 1 oktober nog eens 1900 werknemers op de bank vanwege een verwachte afname aan vluchten.

Consultant Accenture (+0,1%) schrapt 25.000 banen wereld, het is ook in Nederland actief. De basis vormt een onderzoek naar de 5% slechtst presterende werknemers van afgelopen maanden.

Oprichter Jack Ma van Alibaba +0,7%) bevestigde de door hem als aandeelhouder gecontroleerde verzekeringsgroep Ant naar de beurzen van Hongkong en Shanghai te brengen. Over een notering aan Wall Street repte Ma dit keer niet.

De goudprijs werd 0,2% gedrukt. Amerikaanse olie steeg 0,4% in prijs; de olie- en gassector maakt zich op voor de tropische storm Laura.

