Premium Geld

Beleggingsavontuur kost vrouw €22.000, bank beschermt niet

Ruim €22.000 maakte een 72-jarige vrouw over aan verschillende brokers om te beleggen in binaire opties: te vergelijken met in het casino al je geld op zwart of rood zetten. Al haar geld raakte ze kwijt. Tevergeefs klopt ze aan bij de bank.