Frisse neus tussen beelden

De beeldhouwer aan het werk in zijn atelier Ⓒ ONBEKEND

Amsterdammers die tussen het thuiswerken door een luchtje willen scheppen, moeten eens een wandeling maken langs de beelden van ’stadsbeeldhouwer’ Hildo Krop. Dit jaar werden zijn beelden extra opgepoetst omdat de Steenwijker 50 jaar jaar geleden is overleden. Er zijn diverse routes, met name in Zuid.