BAM en VolkerWessels krijgen miljoenen terug voor zeesluis

Rijkswaterstaat en de aannemers ruzieden jarenlang over wie het bonnetje moest betalen. Omdat het om een contract ging waarbij het risico bij de aannemers lag, vond Rijkswaterstaat dat BAM en VolkerWessels er voor op moesten draaien.

Belastingbetaler

Minister Harbers (Infrastructuur) maakte woensdag bekend dat €60 miljoen op conto van Rijkswaterstaat komt, een deel ervan als gevolg van het wijzigen van het contract en daaruit volgende extra financieringslasten. Rijkswaterstaat had al eerder €64 miljoen aan extra kosten betaald, waardoor de belastingbetaler per saldo €124 miljoen meer kwijt is. Minister Harbers stelt woensdag dat de extra uitgave via het mobiliteitsfonds wordt opgevangen.

Voor de aannemers is uitspraak een meevaller, zij hadden de verliezen al genomen. De nieuwe zeesluis werd twee maanden geleden geleden door Koning Willem-Alexander in gebruik gesteld.

De bouw van het prestigeproject werd een drama. Aanvankelijk werd optimistisch gestart, maar de kassen waarin de deuren van 72 meter verdwijnen als ze worden geopend, waren mogelijk niet stabiel genoeg. Gevreesd werd dat deze zouden scheuren. Dus moesten de bouwers weer opnieuw naar de tekentafel, met vertraging en ruzie met Rijkswaterstaat tot gevolg. Het werk zelf lag daardoor zeker een jaar stil. De reputatie van Nederland als toonaangevende waterbouwer krijgt door de zeperd een enorme knal.

Cadeau

Vervolgens was er gedoe met de sluisdeuren zelf, omdat de bouwer in Korea failliet dreigde te gaan. Topman Jan de Ruiter van bouwer VolkerWessels betitelde de sluis eerder als ’het cadeau van de bouw aan de Nederlandse belastingbetaler’.

Voor beide aannemers waren de gevolgen van bouwzeperd groot. BAM, dat dinsdag overdag nog rake klappen opliep op de beurs (-5,7%), maakte vorig jaar bekend dat het meer op grote, complexe projecten in zal schrijven. Het beursavontuur van VolkerWessels werd door de verliezen verpest. De koers bleef achter, waardoor grootaandeelhouder de familie Wessels de aannemer uiteindelijk maar weer van de beurs haalde, voordat een ander het deed.

„Goed dat dit is afgerond”, zo meldt een woordvoerder van VolkerWessels dinsdagavond.