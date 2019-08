Wall Street begint positief aan nieuwe week

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten aan de nieuwe handelsweek begonnen. Het sentiment op Wall Street krijgt steun van optimistische opmerkingen van president Donald Trump over de handelsvete met China en de hoop op meer steunmaatregelen van centrale banken. Een deel van de aangekondigde Amerikaanse beperkingen op handel met de Chinese techgigant Huawei werd opnieuw uitgesteld.