Gemeente mag informatie schulden gaan delen

De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een wetswijziging die dit mogelijk maakt. Er zijn in Nederland ruim een miljoen huishoudens met problematische schulden. De vrees bestaat dat dit er door de coronacrisis nog veel meer worden.

Wachten

Gemiddeld wachten mensen vier tot vijf jaar voordat ze om hulp vragen vanwege hun schulden. Daardoor lopen de schulden op. Als een gemeente eerder in beeld heeft dat er bij verschillende instanties betalingsachterstanden bestaan, kan eerder hulp worden geboden.

In Amsterdam, waar vroegsignalering al wordt toegepast, hebben de inwoners in een schuldhulptraject gemiddeld €26.000 schuld. Landelijk is dit gemiddeld €42.000.