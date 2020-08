Ondernemer in modieuze tassen van kurk

Beerkens (55) is een telg uit een bekend ondernemersgeslacht. Haar vader haalde op eigen kracht de Quote-500 met de Fetim Group, een groothandel in bouwmaterialen, en haar moeder was een Brenninkmeijer. Acht jaar geleden is ze begonnen als tassenontwerpster. Haar zoon Jurriaan (24) kwam met de bedrijfsnaam Carraban op de proppen. „Het betekent niks, het klinkt alleen heel erg goed”, glimlacht Beerkens.

Nu verkoopt ze vanuit Amsterdam betaalbare dames- en herentassen, voornamelijk van duurzaam materiaal zoals kurk. De nieuwste damescollectie bestaat zelfs uit tassen met een bijpassend mondkapje. „Ik heb altijd een haat-liefde verhouding met tassen gehad. Ik wil een tas waar alles in kan. Dus ben ik zelf maar gaan ontwerpen.”

De productie vindt plaats in Portugal. „Ik had ook voor China kunnen kiezen waar de productie de helft goedkoper is, maar het voelt beter de mensen een eerlijke prijs te betalen”, legt Beerkens uit. De bedoeling is dat eind van dit jaar de tassen liggen in de grote warenhuizen van Amerika”, vertelt Beerkens tijdens een aangename lunch in de bloedhitte op het terras van het hoofdstedelijke Hotel De L’Europe. Ze heeft haar nicht Cathleen Beerkens die als arts ceo was van een welnessgroep in Amerika en haar dochter Kate die bij zakenbank Goldman Sachs in New York werkt, meegenomen.

Beiden hebben een modieuze tas van kurk. „Een tas van kurk blijft drijven, het kan tegen een stootje en is zo schoongemaakt. Het is gemaakt van restafval van de kurkindustrie. Het is erg duurzaam. Zou je de tas in de grond stoppen, neemt de aarde die automatisch op en maakt er na verloop van tijd ook aarde van”, zegt Beerkens. Behalve fraaie schoudertasjes en handtasjes in allerlei kleuren en motieven zijn er ook grote boodschappentassen of tassen voor laptops.

Dat tassen hot zijn bewijzen alle recente veilingen van tassen, waaronder die in het beroemde hotel Hermitage in Monte Carlo. De veiling van 54 tassen bracht 581.000 dollar op. Het topstuk bracht 30.000 dollar op! Of de tassen van Beerkens later ook zulke astronomische bedragen gaan opleveren, zal de tijd leren. Feit is wel dat ze regelmatig hoge ogen gooit op de tassenbeurs van Milaan, waar ze eerder in de prijzen is gevallen vanwege het design en materiaalgebruik.

Door het succes werd ze door de toenmalige ambassadeur David de Waal gevraagd belangeloos mee te werken voor een goed doel aan een modeshow van vijf Nederlandse designers in de residentie en op de straat ervoor. Dat het Tassenmuseum aan de Herengracht in Amsterdam gesloten is, vindt Beerkens ontzettend jammer. „Het was een bijzonder museum en had meer aandacht nodig.” De 70.000 bezoekers per jaar waren niet voldoende dit privé-initiatief financieel te dragen.