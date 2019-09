AEX klimt aan hand ING dicht naar 580 punten

De AEX-index noteerde rond tien uur 0,3% in de plus op 578,42 punten, het hoogste niveau sinds eind juli. De Midkap-index ging 0,2% vooruit naar 839,82 punten.

De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen beide 0,2%. Londen raakte 0,1% kwijt.

Wall Street bleef gisteravond uiteindelijk dicht bij huis na het besluit van de Amerikaanse centrale bank (Fed) om de rente met 25 basispunten te verlagen, maar op de vlakte te blijven over het toekomstige rentebeleid. Fed-voorzitter Powell benadrukte in een toelichting de stijgende onzekerheid vanuit het buitenland, maar gaf aan de komende macrocijfers nauwlettend te gaan volgen bij het bepalen van het monetaire beleid. Verder hintte Powell erop dat de Fed zijn balans bij een volgende vergadering kan vergroten.

In Azië kreeg de Nikkei-index er vanochtend 0,4% bij geholpen door het vooruitzicht dat de Japanse centrale bank die het belangrijkste rentetarief ongewijzigd hield overweegt om later dit jaar weer in actie te komen om de economie te stimuleren.

Arcelor onderaan

In de AEX belandde staalconcern ArcelorMittal in de achterhoede met een verlies van 2,7% nadat een Amerikaanse branchegenoot zich somber had uitgelaten over het lopende kwartaal. RD Shell (-0,1%) deed een stapje terug in reactie op een verdere verzwakking van de olieprijzen.

De financiële waarden zaten bij de koplopers geholpen door de getemperde Amerikaanse renteverwachtingen. ING koerste 1,8% hoger, terwijl Aegon 2,1% meer waard werd. ABN kreeg er 1,4% bij.

IMCD boekte een winst van 0,2%. Beleggers reageerden positief op de overname van Indiase branchegenoot Monachem.Voor Unibail Rodamco hadden beleggers 1,9% meer over.

Bij de middelgrote fondsen vervolgde bouwbedrijf BAM de weg omlaag en moest nog eens 1,3% afstaan.

De vastgoedfondsen Wereldhave en Eurocommercial Properties dikten 1,6% respectievelijk 2,2% aan.

Op de lokale markt werd het aandeel Ajax door beleggers nog eens 1,6% hoger gezet voortbordurend op de mooie koerswinst na de overwinning in de Champions League.

