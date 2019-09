Arcelor onder druk in hogere AEX

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 0,3% in de plus op 578,63 punten, het hoogste niveau sinds eind juli. De Midkap-index ging 0,1% vooruit naar 838,71 punten.

De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,3% en 0,7%. Londen dikte 0,2% aan.

Vanmiddag zijn de ogen gericht op het rentebesluit van de Bank of England later vanmiddag. Naar verwachting blijven de rentestanden ongewijzigd.

Wall Street bleef gisteravond uiteindelijk dicht bij huis na het besluit van de Amerikaanse centrale bank (Fed) om de rente met 25 basispunten te verlagen, maar op de vlakte te blijven over het toekomstige rentebeleid. Fed-voorzitter Powell benadrukte in een toelichting de stijgende onzekerheid vanuit het buitenland, maar gaf aan de komende macrocijfers nauwlettend te gaan volgen bij het bepalen van het monetaire beleid. Verder hintte Powell erop dat de Fed zijn balans bij een volgende vergadering kan vergroten.

In Azië kreeg de Nikkei-index er vanochtend 0,4% bij geholpen door het vooruitzicht dat de Japanse centrale bank die het belangrijkste rentetarief ongewijzigd hield overweegt om later dit jaar weer in actie te komen om de economie te stimuleren.

Arcelor onderaan

In de AEX belandde staalconcern ArcelorMittal in de achterhoede met een verlies van 2,7% nadat een Amerikaanse branchegenoot US Steel zich somber had uitgelaten over het lopende kwartaal.

IMCD leverde 0,4% in. De overname van Indiase branchegenoot Monachem maakte weinig indruk.

De financiële waarden zaten bij de koplopers geholpen door de getemperde Amerikaanse renteverwachtingen. ING koerste 2% hoger, terwijl Aegon 1,8% meer waard werd. ABN Amro kreeg er 1,6% bij.

Voor vastgoedconcern Unibail Rodamco-Westfield hadden beleggers 1,8% meer over.

Bij de middelgrote fondsen vervolgde bouwbedrijf BAM de weg omlaag en moest nog eens 1,3% afstaan.

PostNL zakte 0,3%. Pakketbezorgers DHL, DPD, GLS en Packs hebben harde kritiek op de fusie van de post- en pakjesbezorger met Sandd, zo meldt De Telegraaf.

De vastgoedfondsen Wereldhave en Eurocommercial Properties dikten 0,8% respectievelijk 2,2% aan.

