Beurs: lage volumes en bescheiden winst

De AEX-index gaat lunchen met 577,8 punten op het bord, een plus van 0,2%. De Midkap-index wint 0,5% en gaat naar 841,4 punten. Elders in Europa zijn beleggers iets enthousiaster, met een plus van 0,4% in Parijs voor de CAC-40, een winst van 0,3% voor de Londense FTSE100, en 0,2% erbij op de Duitse DAX-index.

Wall Street bleef gisteravond uiteindelijk dicht bij huis na het besluit van de Amerikaanse centrale bank (Fed) om de rente met 25 basispunten te verlagen, maar op de vlakte te blijven over het toekomstige rentebeleid. Fed-voorzitter Powell benadrukte in een toelichting de stijgende onzekerheid vanuit het buitenland, maar gaf aan de komende macrocijfers nauwlettend te gaan volgen bij het bepalen van het monetaire beleid. Verder hintte Powell erop dat de Fed zijn balans bij een volgende vergadering kan vergroten.

In Azië kreeg de Nikkei-index er vanochtend 0,4% bij geholpen door het vooruitzicht dat de Japanse centrale bank die het belangrijkste rentetarief ongewijzigd hield overweegt om later dit jaar weer in actie te komen om de economie te stimuleren.

Later vanmiddag laat de Bank of England de rente waarschijnlijk ongewijzigd. Daarmee zit een ruime week aan rentbesluiten er weer op, en gaan de ogen weer naar de handelsoorlog, zegt ING-handelaar Albert Buysing Damsté. „De Fed handelde precies zoals de markt had verwacht, en dat de beleidsmakers verdeeld waren wisten we ook al na alle statements voorafgaand aan het rentebesluit.”

In tegenstelling tot de Brexit, verveelt de handelsoorlog beleggers nog niet. „De Amerikaanse markt is leidend, en daar staat handel nog steeds op de voorgrond”, zegt Buysing Damsté. „Je ziet dat de tweets van Trump de hele markt kunnen bepalen, al is het effect misschien niet zo sterk als aan het begin.” Zo zijn de volumes, ondanks nieuws uit China over een mogelijke interimdeal met de Verenigde Staten, vandaag aan de lage kant. „Er is dus toch gebrek aan richtinggevend nieuws.”

Arcelor onderaan

In de AEX draait het vandaag om de financiële aandelen en de daaraan verwante vastgoedfondsen. ABN Amro wint 1,8%, Aegon 2,2%, zwaargewicht ING neemt de index op sleeptouw met een winst van 2,4% en NN krijgt er 0,7% bij. Unibail-Rodamco-Westfield schrijft 1,9% bij. Dat is allemaal het gevolg van het rentebesluit in Amerika.

De andere zwaarwegende aandelen doen het rustiger aan: ASML wint 0,2%, Shell krijgt er 0,6% bij, Unilever verliest 0,3%.

In de achterhoede van de hoofdgraadmeter vinden we ArcelorMittal. Het staalconcern heeft last van lage ijzerertsprijzen en klapt 3,4% in elkaar. DSM ziet er met een verlies van 1,8% ook niet goed uit.

Bij de middelgrote fondsen wint Arcadis 4,1% en gaat Eurocommercial Properties mee in de vastgoedhausse, met een winst van 2,9%. Wereldhave wint 1,3%.

Air France KLM krijgt er 0,6% bij, na het bericht dat Air France is afgevallen in de overnamerace van Aigle Azur. Aandeelhouders zagen die deal totaal niet zitten. PostNL zakt 0,3%. Pakketbezorgers DHL, DPD, GLS en Packs hebben harde kritiek op de fusie van de post- en pakjesbezorger met Sandd.

