FNV: Heineken brouwerijen volgende week ook plat

De brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude en in de frisdrankfabriek in Bunnik gaan vanaf maandagmiddag tot en met donderdagmiddag plat, als het aan de FNV ligt, in een 72-uurs staking.

Heineken heeft vrijdag besloten de fabrieken op de eerste stakingsdag helemaal stil te leggen. „Wij hebben op basis van de voorgenomen acties van vandaag gisteren besloten om uit veiligheidsoverwegingen de productie in de brouwerijen ’s-Hertogenbosch en Zoeterwoude stil te leggen op deze stakingsdag. Het was voor ons onduidelijk hoeveel collega’s er zouden gaan staken, waardoor het risico te groot was om de reguliere werkzaamheden uit te voeren volgens onze veiligheidsrichtlijnen.”

Of het bedrijf volgende week de brouwerijen ook helemaal stillegt is nog niet bekend.

Van de ochtendploegen bij de twee brouwerijen kwamen volgens het bedrijf 120 van de 200 werknemers wel opdagen.

De FNV heeft naar schatting ruim 250 leden onder het personeel.

„Wij doen dit niet voor ons plezier. Staken is geen doel op zich, maar de werknemers voelen zich helaas gedwongen”, zegt Niels Suijker, bestuurder van FNV Voedingsindustrie. „Heineken wil maar niet inzien dat het echt met iets beters moet komen voor de nieuwe cao.”

De staking volgt op die van vrijdag, de eerste werkonderbreking bij het bedrijf in meer dan 25 jaar.

Zieltjes winnen

Maarten Koudenburg, algemeen directeur van Heineken Nederland Supply, suggereerde in meerdere media dat de staking vooral zou zijn georganiseerd door de FNV om zieltjes te winnen.

„Dat slaat natuurlijk nergens op”, reageert Suijker op de niet nieuwe verwijten aan de bond. „Alsof de mensen bij Heineken zich daarvoor zouden lenen. Die laten zich echt niet gebruiken voor een bredere agenda van de FNV. Zij staken omdat hun baas een respectloos eindbod voor ze heeft neergelegd.”

Suijker: „Heineken roept overal dat het met ons wil praten, maar ze bieden niks extra’s, hun uitgestoken hand is leeg. Het zou mooi zijn als ze snel bereid zijn een beter bod op tafel te leggen. Tot die tijd gaan wij door.”

Ook CNV verwerpt het eindbod van Heineken. Van de CNV-leden wil 64% ook actie voeren. Dat is te weinig. „Onze leden leggen het werk niet neer”, stelt Roel van Riezen van CNV Vakmensen.

Loonbevriezing

De bierbrouwerij wil de loonschalen in de cao Heineken Netherlands Supply bevriezen. Dat veroorzaakt volgens de FNV blijvende ongelijkheid tussen werknemers. „De veelal jongere mensen krijgen een lager eindloon dan hun meer ervaren collega’s, terwijl ze hetzelfde werk doen.”

Heineken verweert zich door de wijzen op de in haar ogen goede cao die in 2020 nog is afgesloten. Het bedrijf, dat met hogere grondstof, transport, en energiekosten kampt, biedt nu 3,5% loonsverhoging in twee jaar.

Over de ’magere loonsverhoging’ is de FNV niet te spreken. Die is te weinig om de snel groeiende inflatie bij te houden.