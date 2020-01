Productie Duitse industrie gestegen

Die stijging is sterker dan verwacht. Economen rekenden gemiddeld op een toename van 0,8 procent. In oktober nam de industriële productie nog met een bijgestelde 1 procent af. Op jaarbasis ging de industriële productie van Duitsland met 2,6 procent omlaag. Een maand eerder was er nog sprake van een daling met een bijgestelde 4,6 procent.

ING-econoom Carsten Brzeski noemt de cijfers over november gemengd. Weliswaar was er sprake van een stijging op maandbasis, maar het productieniveau ligt nog altijd lager dan in het derde kwartaal. Een sterke toename in december zou nog voor een positieve noot aan het einde van het jaar kunnen zorgen.

In een breder perspectief zit de Duitse industrie volgens Brzeski vast tussen cyclische zwakte, door het handelsconflict en zwakkere groei, en structurele problemen. Met dat laatste doelt hij op de moeizame overgang van de Duitse auto-industrie naar elektrisch rijden en te lage investeringen.