Brits bedrijf wappert met £5000 voor voorrang bij coronaprik

Terwijl landgenoten in de rij moeten om gevaccineerd te kunnen worden, benaderde het sjieke Hacking Trust huisartsen. Bij praktijken in Bristol en Worthing werd met verbijstering gereageerd.

Hacking bood aan de cash „rechtstreeks aan het personeel” over te maken. Daarna zouden nog ongebruikte doses coronavirusvaccins uit de praktijken naar de Hacking Trust worden verstuurd.

Het meldde volgens de BBC en andere Britse media per mail een ’donatie’ van £5000 te willen geven aan personeel, of aan een uit te kiezen goed doel, als het de nu schaarse vaccins kon krijgen, aldus de e-mail.

Het vastgoedbedrijf, dat in het topsegment woon- en bedrijfspanden koopt en verkoopt, stelde in de mail aan de huisartsenpraktijk in Worthing dat „veel afspraken” om te worden gevaccineerd niet worden nagekomen, en dat het interesse had in vaccins die op die dagen ongebruikt zouden blijven.

’Verschrikkelijk’

Vertegenwoordigers van die Britse huisartsenpraktijken, het Institute of General Practice Management, reageerden bezorgd. De woordvoerder noemde het uitgelekte aanbod „gewoon verschrikkelijk.”

Na de uitlekken van het financiële aanbod ging ’de marktleider’ in vastgoed door het stof. Er volgden excuses en uitgebreide loftuitingen aan adres van het hard werkende medisch personeel van de Britse NHS, waar verplegers en artsen zucht onder zware arbeidsomstandigheden bij overvolle ziekenhuizen.

De Hacking Trust stelde dat zijn „goede bedoelingen” verkeerd zijn geïnterpreteerd.

Ongelijke kansen

Een arts in Bristol bracht het nieuws naar buiten, omdat de praktijk bang is dat het tot „meer ongelijkheid op gezondheidsgebied zou leiden”, aldus de BBC.

De NHS stelt dat huisartsen „deze specifieke e-mails in het hele land hebben ontvangen.”

Het in Londen gevestigde fonds meldt dat al zijn personeel dagelijks wordt getest met een Roche-test voor het coronavirus.