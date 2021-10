Podcast met Martin Visser Energieprijzen schieten omhoog: erger dan de oliecrisis

Kopieer naar clipboard

Tanken is nog nooit zo duur geweest, de energierekeningen rijzen de pan uit en tot overmaat van ramp wordt het Westen steeds afhankelijker van het gas uit Rusland. Volgens DFT-verslaggever Edwin van der Schoot zitten we midden in een ‘energiecrisis’. “Door het afschalen van gaswinning in Nederland heeft Poetin ineens alle kaarten in handen,” zegt Van der Schoot in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’. Wat betekent deze machtspositie voor Rusland? Hoeveel gaat de energierekening nog stijgen? En moet Nederland zich voorbereiden om weer te gaan boren in Groningen?