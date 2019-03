'Kabinet zet koppositie ICT op het spel'

,,Het zou doodzonde zijn als Nederland als het beste jongetje van de klas de achterblijver wordt in Europa. Het is ook niet nodig", zegt Blok die deze week afscheid neemt als topman van KPN.

Blok hekelt het voornemen van staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer om de 3,5 GHz-frequentie niet per 2020 beschikbaar te stellen voor het supersnelle 5G-netwerk, terwijl die elders in Europa de standaard wordt. Hij houdt zijn hart ook vast over de veiling van de 5G-frequenties, die voor 2019 op de agenda staat.