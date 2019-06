Dit verandert per 1 juli in jouw portemonnee

Een van de meest in het oog springende veranderingen, wegens de ophef eerder dit jaar, is de nieuwe energierekening. Mensen die een variabel contract hebben, krijgen vanaf maandag lagere tarieven. Althans, bij Eneco en Nuon. Maar daar staat een stijging van leveringskosten en belastingen tegenover.

Voor jonge werkenden is er goed nieuws: het volledig minimumloon krijgen ze nu al vanaf hun 21e in plaats van hun 23e. Dat minimumloon gaat ook met bijna €20 per maand omhoog. En de uitkeringen stijgen ook mee.

Bekijk ook: Enorme plus voor jongere met minimumloon

Bij de meeste mensen met een huurhuis zal de afgelopen tijd ook een brief op de mat zijn gevallen over de huurverhogingen. Die worden ook per 1 juli doorgevoerd. In een sociale huurwoning mag de huur maximaal met 4 à 5% stijgen.

De televisie en het internet worden ook iets duurder betaald. Pricewise becijferde vorige maand al dat KPN en Ziggo gemiddeld ruim €2 per maand meer gaan vragen, zo’n €20 tot €30 op jaarbasis dus. Daar staat tegenover dat de internetsnelheid wordt verhoogd.

Bekijk ook: Prijzen voor internet en tv flink gestegen

Rentemiddeling wordt dan weer een stuk goedkoper. Wie een goedkopere hypotheekrente wil en dat betaalt door een soort gemiddelde van de oude en nieuwe rente te nemen, is vanaf juli goedkoper uit. Hypotheekverstrekkers mogen daar namelijk niet meer op verdienen, maar alleen de echte kosten doorrekenen. Daardoor twijfelen verstrekkers of ze de rentemiddeling wel aan blijven bieden.

Bekijk ook: Rentemiddeling op de tocht