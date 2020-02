ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse private bank en vermogensbeheerder Julius Bär schrapt 300 banen in een poging de winstmarge op te krikken. Volgens nieuwe plannen moeten de kosten in de komende drie jaar met 200 miljoen Zwitserse frank (ruim 187 miljoen euro) omlaag. Dat is het dubbele van de kostenverlaging die het concern een jaar geleden aankondigde.