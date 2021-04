Megafraudeur Bernie Madoff (82) overleden

Madoff wordt beschouwd als een van de grootste oplichters ooit. Zijn klantenkring ging in totaal voor zo’n $64 miljard de boot in. Vanuit New York kon hij via zijn bedrijf Madoff Investment Securities jarenlang zijn spelletje met argeloze beleggers volhouden door het voortdurend uitkeren van grote rendementen die afkomstig waren van het geld van nieuwe investeerders. Madoff verwief enorme rijkdom door zijn oplichtingspraktijken. Zo had hij onder meer een penthouse in Manhattan en een grote villa in Frankrijk.

Na de uitbraak van de kredietcrisis in 2008 raakte Madoff snel in de problemen met zijn piramidespel doordat veel klanten hun gehele inleg terugwilden. Hij bekende eind 2008 aan zijn zoons dat zijn investeringsbedrijf ’een grote leugen was’.

Veroordeling voor fraude en witwassen

Nadat zijn bekentenis via de zoons bij de Amerikaanse autoriteiten terecht kwam, werd Madoff op 11 december 2008 gearresteerd. Drie maanden later veroordeelde de rechtbank hem voor het plegen van omvangrijke fraude, het witwassen van geld en valsheid in geschrifte.

In het verleden had Madoff op Wall Street nog grote bekendheid gekregen. Zo was hij jarenlang topman bij de beursorganisatie van de Nasdaq. Door zijn opgebouwde netwerk en uitstekende reputatie kon Madoff aanvankelijk nog bij goede vrienden, maar later bij steeds meer partijen terecht om geld los te krijgen voor zijn piramidespel.

Afgelopen jaar kwam de broer van Madoff nog op vrije voeten. Peter Madoff werd door de rechter ook schuldig gevonden aan het meedoen met de oplichtingspraktijken. Hij zou daarbij hulp hebben gegeven om er voor te zorgen dat de zwendel niet kon worden ontdekt. Zijn celstraf bedroeg in totaal tien jaar.