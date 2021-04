Megafraudeur Bernie Madoff (82) overleden in cel

Madoff werd in 2019 veroordeeld tot 150 jaar gevangenisstraf vanwege het massaal oplichten van beleggers voor in totaal $64,8 miljard door een zogeheten piramidespel. Hij zat inmiddels al tien jaar achter de tralies.

Madoff wordt beschouwd als een van de grootste oplichters ooit. Vanuit zijn thuisbasis in New York kon hij via zijn bedrijf Madoff Investment Securities jarenlang zijn spelletje met argeloze beleggers volhouden door het uitkeren van grote rendementen die afkomstig waren van nieuwe investeerders. Madoff verwief grote rijkdom door zijn oplichtingspraktijken. Zo had hij onder meer een penthouse in Manhattan en een grote villa in Frankrijk.

Na de uitbraak van de kredietcrisis in 2008 raakte Madoff snel in de problemen met zijn piramidespel doordat veel klanten hun gehele inleg terugwilden. Hij bekende eind 2008 aan zijn zoons dat zijn investeringsbedrijf ’een grote leugen was’.

Nadat zijn bekentenis via de zoons bij de Amerikaanse autoriteiten terecht kwam, werd Madoff op 11 december 2008 gearresteerd. Drie maanden later werd hij veroordeeld voor het plegen van grootschalige fraude en het witwassen van geld.

In het verleden had Madoff op Wall Street nog grote bekendheid gekregen. Zo was hij jarenlang topman bij de beursorganisatie van de Nasdaq.