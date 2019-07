Aandeel Beyond Meat geroosterd

Het bedrag dat daarmee door de Amerikaanse producent van vegetarische burgers, die eerder dit jaar naar de beurs ging, wordt opgehaald is nodig voor de groei.

Tijdens de beurshandel zakte Beyond Meat, dat op de beurs in 80 dagen 800% groei doormaakte waar Amazon er 400 nodig had, met 5,4%.

De Amerikaanse maker van vleesvervangers had in het afgelopen kwartaal de omzet sterk zien groeien en verhoogde bovendien zijn prognose voor het gehele jaar.

Nadat de eerste omzetcijfers bekend werden kwam het aandeel even op winst. Het aandelenplan liet het aandeel daarna zakken.