Spaarder moet naar Italië voor hoge rente: 4% bij drie jaar vast

De laatste keer dat de gemiddelde Nederlandse spaarder van dit soort rentepercentages kon profiteren, was in 2010.

Doordat banken in andere EU-landen hogere spaarrentes bieden dan in Nederland, neemt de populariteit van sparen in het buitenland toe. En dankzij het Europees depositogarantiestelsel is je spaargeld tot €100.000 per bank ook daar veilig. Als de bank failliet gaat, vergoedt de overheid van het land waar de bank vandaan komt je spaartegoeden.

Voorwaarde bij depositosparen is het wel dat je je geld voor een afgesproken periode vastzet. Als je het toch eerder op moet nemen, krijg je de rente niet. En soms betaal je zelfs een boete.

Navolging

Nu Banca Progetto heeft besloten spaarders een rente van 4% te bieden, is de verwachting dat concurrenten zoals de Franse Orange Bank, de Letse Rietumu bank en de eveneens Italiaanse Imprebanca, hier navolging aan zullen gegeven.

Hoewel de Nederlandse banken de spaarrentes ook verhogen, blijven deze nog ver achter bij andere EU-banken.