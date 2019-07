MeesPierson pessimistischer over aandelen

Amsterdam - ABN AMRO MeesPierson is negatiever over aandelenbeleggingen. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China schaadt het ondernemersvertrouwen, wat uiteindelijk drukt op winsten en economische groei. Door zijn positie in aandelen te verlagen van neutraal naar onderwogen, wil de vermogensbeheerder van ABN AMRO minder afhankelijk zijn van die ontwikkelingen.