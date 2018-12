Beursupdate: Galapagos dagwinnaar

De AEX-index sloot vlak bij 548,05 punten. De Midkap noteert een fractie verlies (-0,1%) op 795,0 punten.

De koersenborden in Frankfurt (+0,3%), Parijs (+0,6%) kleurden bij het slot groen, Londen won 0,1%.

Op Wall Street verloren de drie grote beurzen tot 0,3%. Het Amerikaanse consumentensentiment volgens de Universiteit van Michigan ging naar een driemaands dieptepunt. Daarnaast meldden drie banken Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo aanvankelijk redelijk goed ontvangen kwartaalresultaten. Na een half uur sloeg de stemming om richting flink verlies.

Risico afbouwen

Volgens handelaar Rein Schutte van Boer & Olij Securities pakken grote fondsen snel wat winst van tafel. ,,Beleggers willen dit weekend niet ingaan met mogelijk een uitbrekende oorlog, het is onduidelijk wat de regering Trump gaat doen”, zegt hij. ,,Voor de banken zelf staan geen negatieve adviezen uit, onderliggend zijn de resultaten in lijn tot licht beter.”

De uitspraken van de bankbestuurders over de vooruitblik bij hun kwartaacijfers beïnvloeden het sentiment ook negatief, aldus handelaar Frank Bonsee van ABN Amro.

„De cijfers waren goed maar beleggers vragen zich af: hoeveel beter gaat het nog worden. De onzekerheid begint erin te sluipen. Beleggers worden kennelijk ongerust over de winstvooruitzichten”, merkt beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING Investment Office.

De cijfers zijn volgens Wiersma ook relevant omdat ze de start van het kwartaalcijferseizoen kleuren. L’Oréal deed het eveneens goed. „Het sentiment is verbeterd, door de afname van de dreiging van raketaanvallen op Syrië maar meer nog de afname van de dreigende taal in het handelsconflict tussen de VS en China”, zegt hij.

Analisten kijken naar de outlooks, die zijn positief voor het eerste kwartaal. Wiersma: „Maar erg opvallend: ook voor de komende drie kwartalen. Terwijl de verwachtingen al hooggespannen zijn; bedrijven moeten het wel gaan waarmaken. Daar zit een risico.”

Opgaande lijn

In de AEX sloot Galapagos als uitblinker met 4% winst. Het biotechnologieconcern heeft het ontwerp bekendgemaakt van een wereldwijd Fase 3-programma voor het onderzoeken van het middel GLPG1690 bij patiënten met idiopatische longfibrose (IPF). Verder verhoogde KBC Securities het koersdoel voor het aandeel Galapagos van €104 naar €113 bij een ongewijzigd koopadvies.

ArcelorMittal (+1,1%) lag er eveneens positief bij. De staalfabrikant heeft aangekondigd een reeks bezittingen af te stoten. De desinvesteringen zijn nodig om goedkeuring te krijgen voor de overname van de Italiaanse branchegenoot Ilva.

Unilever (+0,1%) gaat volgens Bloomberg volgende week zijn dividend verhogen.

DSM (-1%) kreeg een koersdoelverhoging van €97 naar €100 van ABN Amro na de „zeer indrukwekkende” toename van autonome groei en het bedrijfsresultaat.

Kabel- en telecomaanbieder Altice mocht 1,1% bijschrijven bij de slotbel.

Lampenfabrikant Philips Lighting (-1,4%) ging stevig omlaag bij de hoofdfondsen. Verzekeraar ASR liet na een winstreeks 1,9% liggen.

Ahold Delhaize ging ex-dividend en boekte uiteindelijk 4,5% verlies na zijn aandeelhoudersvergadering. Een aantal aandeelhouders wil de beschermingsconstructie van de grootgrutter slechten, kreeg nul op het rekest donderdag, maar stelt dit langs andere weg alsnog te willen bewerkstelligen.

De olierpijs steeg na nieuwe afbouw van voorraden met 0,6%. Shell verloor desondanks 0,1%. Het energiebedrijf eist met Exxon Mobil, partner in de NAM, compensatie voor het dichtdraaien van de gaskraan door de Nederlandse Staat. Minister Wiebes (Economische Zaken) ontkent een claim te kennen.

De stijgers in de Midkap werden aangevoerd door kunstmestfabrikant OCI (+2,1%). Takeaway.com (-1,8%) was daarentegen een achterblijver onder de Midkappers. Het maaltijdenbestelplatform deed daarmee een stap terug na de fraaie koersstijgingen van de afgelopen dagen.

Smallcapfonds Kiadis Pharma (-0,7%) heeft zijn kaspositie stevig verbeterd. De onderneming had eind december €29,6 miljoen in kas tegenover €14,6 miljoen een jaar eerder. De eerste maanden van dit jaar verbeterde de kaspositie verder tot €47,7 miljoen eind maart. Het bedrijf, dat nog geen omzet genereert, schreef over 2017 wederom rode cijfers.

Winkelvastgoedfonds Vastned Retail (+0,3%) heeft zijn overnamebod op de resterende aandelen van dochterbedrijf Vastned Retail Belgium officieel gelanceerd. Vastned maakte de overnameplannen al eerder bekend. De onderneming heeft momenteel bijna 66% van Vastned Retail Belgium in handen.

Kiadis Pharma spoot bij de smallcaps met 10% omhoog.

In de lokale markt ging Easy2Pay met 10% terug. Donderdag meldde het de aankoop van MyOrder van Rabobank.

Zakenbank NIBC (-0,4%) komt met een obligatie van €500 miljoen naar de markt.

De Amsterdamse beurs kan trouwens na de stevige herstelbeweging in de voorbije weken de opgaande lijn gaan vervolgen. Vooral de AEX-fondsen Arcelor Mittal en Philips hebben bij een hernieuwde opmars van de AEX opwaarts potentieel, stelde John Beijer (Turbotrends) tijdens een seminar op DFT.

Bekijk ook: Ontvang elke ochtend gratis de DFT Nieuwsbrief