Exen willen hypotheek eerlijk delen, maar ABN steekt daar stokje voor

Door Marlou Visser

Een man gaf zijn vrouw toestemming een deel van de hypotheek mee te nemen, en viste daarna zelf achter het net. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Nu de hypotheekrente de afgelopen twee jaar flink is opgelopen, is het erg aantrekkelijk om je oude, lage rente mee te nemen bij een verhuizing. Maar als die mogelijkheid er al is, dan kan daar maar door één persoon gebruik van worden gemaakt. Ook als je hypotheek al uit verschillende delen bestaat.