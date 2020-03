’Bloedrode dag voor Wall Street’

Net als in Azië en Europa reageren beleggers op Wall Street geschrokken op het inreisverbod voor Europeanen naar de Verenigde Staten om de uitbraak van het nieuwe coronavirus te beteugelen. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen kunnen zich opnieuw opmaken voor een moeilijke handelsdag, nadat Europese branchegenoten ook keiharde klappen kregen.

ECB-rente

Verder gaat de aandacht op Wall Street uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB kondigde aan het opkoopprogramma van obligaties te vergroten en meer goedkope leningen aan banken beschikbaar te stellen, terwijl de kapitaaleisen voor banken worden verlaagd. De rentes bleven onveranderd.

Voorbeurs staan luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines en Southwest Airlines stevig in de min. Zij hebben het al langer zwaar door de schadelijke impact van de ziekte op het vliegverkeer. President Donald Trump kondigde aan al het vliegverkeer van Europa naar de VS vanaf vrijdag middernacht (lokale tijd) op te schorten voor een periode van dertig dagen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak inmiddels bestempeld als een pandemie.

Toeleveranciers

Net als in Europa komen belangrijke toeleveranciers aan luchtvaartindustrie waarschijnlijk onder druk te staan zoals de bouwers van vliegtuigmotoren General Electric (GE) en United Technologies en de producent van cockpitonderdelen Honeywell International. Vliegtuigfabrikant Boeing staat een fors lagere opening te wachten.

Het aandeel Boeing kelderde woensdag al ruim 18 procent. Ook cruisemaatschappijen als Carnival, Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean Cruises lijken opnieuw rake klappen te gaan krijgen.

De onrust op de oliemarkt houdt ook onverminderd aan. De olieprijzen gingen opnieuw scherp omlaag door de prijzenslag die Saudi-Arabië heeft ontketend op de oliemarkt en de zwakkere vraag door de gevolgen van het virus, bijvoorbeeld vanuit de luchtvaart. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 6,2 procent onderuit tot 30,97 dollar en Brentolie leverde 6,1 procent in tot 33,61 dollar. Oliefondsen in New York zoals Chevron en ExxonMobil kunnen verder onder druk komen te staan, evenals dienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean.

Pakketbezorger UPS staat eveneens in de belangstelling. Het bedrijf heeft Carol Tomé benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter. Zij wordt per 1 juni de opvolger van topman David Abney.

Op macro-economisch gebied kwamen gegevens over de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de producentenprijzen in de VS.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag 5,9 procent lager op 23.553,22 punten. De brede S&P 500 zakte 4,9 procent tot 2741,38 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 4,7 procent tot 7952,05 punten.